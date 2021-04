Me dijo que se tatuó por si la descuartizaban: médicos contaron historias del conflicto

En la entrega del informe "La salud en el conflicto armado", médicos y psicólogos que vivieron en carne propia la confrontación armada en el país contaron las afectaciones que sufrieron mientras adelantaban sus misiones tratando de atender a las comunidades más golpeadas y apartadas.

Uno de ellos fue el psicólogo Idelfonso Jaimes de Médicos del Mundo, quien contó que durante una visita a La Cooperativa (Meta) vivieron momentos de tensión por hostigamientos con ráfagas de fusil. Asimismo contó la historia de una mujer a quien atendió también en el departamento del Meta, la cual se tatuó sus iniciales en varias partes del cuerpo, el motivo de esa decisión fue impactante.

"Le dije, yo tengo una pregunta para hacerle, ¿qué objetivo tiene estar tatuada por todo lado y con sus iniciales? me dijo, no tiene un objetivo común pero el día que yo desaparezca y me descuarticen mi familia me va a encontrar" narró el psicólogo.

Otro de los miembros del personal médico que relató las afectaciones que vivieron fue Sigfredo Pault, quien inició su trabajo en el Atrato chocoano y cuenta cómo conoció el asesinato de tres campesinos por parte de las Farc y tiempo después tuvo que atender al comandante de la guerrilla que delinquía en esa zona cuando llegó gravemente herido.

"Ya trabajando como director del hospital y médico, ese jefe de las Farc es llevado con heridas múltiples, obligados a atenderlo allí sin las condiciones mínimas" explicó.

Asimismo expresó que en los dos últimos años ha conocido 9 emergencias, todas relacionadas con la violencia.

Por parte de las comunidades indígenas chocoanas mencionadas en el informe intervino Edilmo Dumasa, representante de la Asociación Indígena Orewa, quien manifestó que aunque creían que el Proceso de Paz iba a pacificar ese territorio, la realidad dice lo contrario.

"El Proceso de Paz para nosotros era una esperanza y fue algo fallido (...) se está repitiendo la historia de 50 años" manifestó.

Por parte de la Comisión de la Verdad, el Comisionado Saúl Franco expresó el compromiso de ese órgano transicional con el fin de que el país se conmueva por el dolor vivido por esas comunidades y agradeció el trabajo del personal médico (especialmente Médicos del Mundo) durante todos los años de confrontación armada.