Me han expuesto de una manera virulenta: MinInterior niega conflictos de interés

En diálogo con la W, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, desmintió los señalamientos del portal Cuestión Pública sobre un supuesto conflicto de interés en el que habría incurrido al aprobar dos Conpes.

Según el medio, esto documentos favorecerían a la entidad de salud, Principia Médica S.A.S., y a la Fundación Hemolife, que han tenido relación con Gutiérrez y su esposo.

La ministra aclaró que ya no está vinculada a la empresa Principia Médica S.A.S pero que su esposo sí.

“Mi esposo hace parte de esa empresa, yo no hago parte, no soy accionista. Tuve un cargo de subgerente antes de mi ingreso al ministerio y renuncié en su oportunidad a los cargos que tenía”, dijo.

Y aclaró por qué su nombre sigue apareciendo en algunas actas como subgerente de Principia Médica S.A.S.

“El cargo fue suprimido a través de una asamblea general en el mes de julio del año pasado, antes de mi posesión como ministra, y se le pidió un concepto a Función Pública si el hecho de aparecer en una Cámara de Comercio generaría alguna incompatibilidad o inhabilidad y no la hay porque es una empresa comercial que no contrata nada con el Estado”, enfatizó.

Por eso dijo que no debía declarase impedida para aprobar uno de los documentos Conpes.

“Se pregunta por qué no me declaré impedida en dos documentos Conpes, en el primero genera la política de formalización empresarial y genera unas recomendaciones aplicables para todo el país, no tenía ninguna clase de impedimento. Y en el segundo que es la política pública para la calidad de los laboratorios me declaré impedida y el impedimento fue aprobado en el consejo de ministros”, dijo.

Además aclaró que aunque su esposo hace parte de la Fundación Hemolife, esta no hace contratación con el nivel nacional.

“Ni es una contratación con entidades que dependan del Ministerio del Interior”, dijo.

Finalmente descartó interponer una acción contra el portal para no dar una “batalla jurídica” en medio de sus múltiples ocupaciones.

“Yo no conozco a esas personas, además es una burla, me han caricaturizado me han expuesto de una manera virulenta”, concluyó.