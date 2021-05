“Me sacaron de contexto”: jefe de prensa de Gustavo Petro sobre bebé que murió

En las últimas horas se ha desatado una polémica en redes sociales por cuenta de unas declaraciones de la comunicadora Maria Antonia Pardo, nombrada en días pasados como directora de comunicaciones del senador y precandidato presidencial Gustavo Petro.

El hecho se produjo en un Space (sala de audio en la plataforma Twitter) organizado por la cuenta llamada Las Opinadoras. En dicho espacio, mientras se discutía sobre la muerte de una bebé recién nacida al interior de una ambulancia en medio de bloqueo ocurrido en la vía que conduce de Buenaventura a Cali, Pardo (identificada como @NanyPardo en Twitter) declaró que la forma en que se presentó la noticia fue “inexacta”.

A su vez, Vane de Char (identificada como @Vanelaoji en Twitter) la interpeló agregando “pero murió”, mientras que Pardo agregó: “Realmente el bebé no murió por culpa de los manifestantes (…) sí lo dejaron pasar y fue una emergencia, el bebé habría muerto igual, lastimosamente”.

Así, frente a las críticas que ha recibido por cuenta de este pronunciamiento, Pardo afirmó en La W que su comentario fue sacado del contexto en que lo expresó.

“Una frase sacada de contexto esté sacando una polémica. Lo que está rotando por las redes sociales se dio en un contexto especifico en una entrevista, en la que dije que sería la última (…) mis opiniones no tienen que mojar prensa”, dijo a este medio.

Así mismo, Pardo indicó que hacía referencia a la muerte del bebé que venía de Chocontá: “Dije en la entrevista que no me iba a referir del caso de Buenaventura, porque no tenía conocimiento del caso”.