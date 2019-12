Método del Dane para medir la Productividad divide a centrales obreras y gremios

En medio de la discusión para definir el aumento del salario mínimo para el año 2020, el cambio en la fórmula para medir la Productividad ya comienza a generar diferencias entre varios sectores, debido a que varios sindicatos no la consideran adecuada.

Cabe señalar que esta decisión obligaría a retrasar el cronograma de las negociaciones, debido a que hasta que no se acepte este índice de productividad, los sindicatos no podrán diseñar su propuesta de incremento salarial para el próximo año.

Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), explicó en diálogo con La W que la Productividad anteriormente erra medida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) con una metodología, pero el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) ahora emplea una diferente: “Hay una diferencia bastante amplia y esa medición nada le aporta a la discusión del salario mínimo”, explicó Orjuela.

“Seguramente van a distar las propuestas del sector gremial y el movimiento sindical. A partir de ahí hay un tránsito normal para determinar si hay o no un acuerdo, o si el Gobierno debe expedirlo por decreto, pero hay una explicación que no convence a los economistas que trabajan con las centrales. Es un tema eminentemente técnico en el que no se puede descartar a nadie”, advirtió el presidente de la CUT.

Por su parte, Luis Enrique Bedoya, presidente del Consejo Gremial, expresó: “El Dane es la entidad responsable de las cifras estadísticas del país (…) no se trata de que la cifra convenga o no, al final del día es un marco de referencia pero no define el monto del incremento del salario mínimo”.

====================



Lea en La W: