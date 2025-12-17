Actualidad

Angie Rodríguez renunció como superintendente de Salud ad hoc: denunció persecución en su contra

El anuncio fue hecho en horas de la mañana de este 17 de diciembre por parte de la propia funcionaria.

Angie Rodríguez, directora del DAPRE. Foto: Colprensa

Angie Rodríguez, directora del DAPRE. Foto: Colprensa

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), renunció a su cargo como superintendente de Salud ad hoc para los casos de la Nueva EPS.

Rodríguez explicó que sus razones para tomar esta decisión se deben a que supuestamente hay “una conspiración de personas muy cercanas en mi contra para desprestigiarme ante el país y la opinión pública”.

Además, añadió que presentó una denuncia por cobros de dinero a su nombre.

Por eso, pidió a las autoridades investigar quiénes estarían usando su nombre para cobrar dineros en las EPS intervenidas: “Este acto criminal se suma a otra serie de actuaciones, hostigamientos, persecuciones y montajes que están realizando en mi contra”.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad