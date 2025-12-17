Angie Rodríguez renunció como superintendente de Salud ad hoc: denunció persecución en su contra

A través de su cuenta en la red social X (antes Twitter), Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), renunció a su cargo como superintendente de Salud ad hoc para los casos de la Nueva EPS.

Rodríguez explicó que sus razones para tomar esta decisión se deben a que supuestamente hay “una conspiración de personas muy cercanas en mi contra para desprestigiarme ante el país y la opinión pública”.

Además, añadió que presentó una denuncia por cobros de dinero a su nombre.

Por eso, pidió a las autoridades investigar quiénes estarían usando su nombre para cobrar dineros en las EPS intervenidas: “Este acto criminal se suma a otra serie de actuaciones, hostigamientos, persecuciones y montajes que están realizando en mi contra”.

#Comunicado | La Directora del DAPRE y Secretaria General de la Presidencia, Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, toma la decisión de renunciar a su calidad de Superintendente Nacional de Salud ad hoc para la Nueva EPS. pic.twitter.com/KRlxg2H0rL — DAPRE (@DapreCol) December 17, 2025

