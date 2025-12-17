Procuraduría ordena inspección a Cancillería por parranda vallenata con prófugo Carlos Ramón González

La Procuraduría General de la Nación ordenó en las últimas horas una inspección disciplinaria a las instalaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, tras el escándalo revelado por La W sobre la parranda vallenata promovida por la Cancillería con la participación y disfrute del prófugo de la justicia Carlos Ramón González.

En los videos publicados por W Radio, se evidenció a González bailando al lado del embajador (e) de Colombia en Nicaragua, Óscar Muñoz, pero además, haciendo el “trencito” y moviéndose libremente por todo el recinto del evento promovido por la Embajada en Nicaragua.

Según lo manifestado por la Procuraduría, en dicha diligencia judicial -sobre la cual está por determinarse la fecha-, se recolectará información sobre la participación de la Cancillería-Embajada en Nicaragua en la ‘Noche Vallenata’.

Dentro de los documentos por ejemplo se buscará por medio de los mismos la naturaleza del evento, así como los invitados, recursos invertidos y revisar soportes de la realización, entre ellos si hubo contratos para la logística, artistas, entre otros.

Además, se indagarán las posibles “constancias de pagos efectuados, nombre de las personas y empresas responsables de la organización”.

En el caso específico del prófugo Carlos Ramón González, el ente de control buscará conocer “si la Cancillería tuvo conocimiento de que al citado evento, hubiera asistido el señor Carlos Ramón Gonzalez Merchán” y copia de las investigaciones internas que se adelanten.

Adicionalmente, el recaudo de pruebas también compromete a la Embajada de Colombia en Nicaragua. Dicha sede diplomática nacional deberá precisar la naturaleza del evento ‘Noche Vallenata’ a donde asistió el prófugo.

Asimismo, los invitados que fueron convidados a ir a la actividad. También “recursos invertidos, allegando copia de los respectivos soportes de los contratos, pagos efectuados, y demás relacionados con la organización del evento”, se lee.