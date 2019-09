Mi mamá me enseñó con su vida que uno no negocia convicciones: Miguel Uribe

El candidato a Alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático participó en el Foro En Positivo y habló sobre su madre, su familia y lo que ha marcado su formación como persona.

En primer lugar, dijo que “yo vivo en modo positivo, por eso hago lo que hago. En vez de criticar, propongo. Hay que mostrarles a los bogotanos qué esperar de uno”.

De otro lado, mencionó a su familia y dijo que era su motivación y el mejor soporte que tiene, además habló de la importancia que ha tenido su mamá, Diana Turbay, en su formación como ser humano y político. “Mi mamá es mi mayor inspiración para hacer lo que hago, su vida me inspira. Mi mamá me enseñó con su vida que uno no negocia convicciones”.

“Me emociona ver a mi mamá feliz conmigo, me da tristeza no tener consciencia de decirle que la amaba” añadió.

De igual forma habló del secuestro que vivió su progenitora, “cuando estaba secuestrada, mi mamá escuchaba a unos niños jugando y rogaba a los secuestradores que le dejaran abrazarlos porque le recordaban a mi hermana y a mí”.

También habló de sus abuelos: “mi abuela Nidia fue la mujer que me ayudó a conocer a Dios, a perdonar. Ella todavía se viste de luto y tiene ese recuerdo permanente de mi mamá”.

Además, dijo que “yo creo que mi vena política viene de la vocación de servicio, que vi con mi abuela y la vida de mi mamá. A mi abuelo (Julio César Turbay) lo admiro y respeto, pero desafortunadamente no lo conocí”.

De otra parte, habló sobre su gusto por el ajedrez y reveló que comenzó a jugar cuando tenía diez años, “Mi papá se cansó de jugar conmigo cuando le empecé a ganar (...) lo importante es que fortalece el cerebro”.

Adicional a eso contó su gusto por los perros y dijo que “Tuvimos dos perros y cuando mi mamá murió, mi hermana se fue a vivir con su papá, yo con el mío y me sentía muy solo, así que ellos fueron mi compañía. Crecí amándolos”, sin embargo, narró que no tenía, por lo que su esposa le regaló una perrita llamada Violeta, que fue adoptada en el Instituto de Protección Animal de Bogotá.

Durante el programa, Uribe Turbay, jugó ajedrez con Vicky, recibió una perrita, unos chocolates, cantó y tocó guitarra y acordeón.

Finalmente explicó por qué considera debe ser elegido como Alcalde, “soy el único candidato que no llega a aprender. En Bogotá estamos mamados del borrón y cuenta nueva, ya no queremos que lleguen a destruir y a comenzar de ceros”.