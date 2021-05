Minhacienda asegura que no comprarán aviones para priorizar atención a la pandemia

José Manuel Restrepo, nuevo ministro de Hacienda, aseguró que los recursos del país estarán focalizados en atender la pandemia del SARS-COVID 19. Por esta razón, descartó la compra de 24 aviones de caza F-16 que costaban cerca de $4.500 millones.

“Para ser absolutamente claro: en este momento no hay dinero y no habrá dinero para comprar aviones para comprar aviones. ¿Por qué razón? Porque hoy no es un gasto prioritario y porque nuestra prioridad debe ser la pandemia”. Cabe recordar que esta compra militar tenía como objetivo renovar la flota de aviones K-fir que se encuentra en manos de la Fuerza Aérea Colombiana y que, según el Ministerio de Defensa, es necesario adquirir.

Por otra parte, en diálogo con La W, el ministro Restrepo también se refirió a la nueva reforma tributaria señalando que no se incrementará el Iva para bienes y servicios.

“No se tocará el tema del IVA ni se cambiarán las reglas de juego existentes. Porque sabemos que eso puede afectar a algunos sectores que son sensibles, por ejemplo, las clases bajas y medias de nuestro país”, precisó.

Así mismo, añadió que: “Nadie que no pague impuesto de renta pagará ese tributo. Es decir, no vamos a hacer un ajuste en esta materia para personas naturales. Y tampoco se tocará el impuesto a la gasolina porque esto afecta naturalmente la cadena de costos de producción y también afecta a las clases medias”.

Restrepo concluyó diciendo que ha visto interés de diálogo de diferentes actores políticos y gremios para lograr un gran consenso nacional que permita adelantar una reforma tributaria favorable para la Nación.