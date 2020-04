Mininterior reintegra a más de 200 empleados al trabajo presencial

La W conoció una circular interna del Ministerio del Interior en la que se adoptan acciones para retomar actividades presenciales a partir del 27 de abril de 2020, “con el reingreso metódico o sistemático, gradual y controlado a las instalaciones de los empleados o contratistas cuya presencia es indispensable en la sede de trabajo, tomando las medidas orientadas al cuidado de la vida, la prevención, control y adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID–19”.

En total serían 234 personas las que se reintegrarían al trabajo presencial distribuidas en dos turnos, de 7:00 A.M. a 3:00 P.M. y de 9:00 A.M. a 6:00 P.M. Sin embargo, se han presentado quejas por parte de los empleados que argumentan que sus labores no son indispensables como lo dice la circular y son actividades que podrían realizar en teletrabajo tal y como lo venían haciendo.

Además, según el decreto presidencial que extiende el aislamiento preventivo obligatorio, estos empleados no estarían cobijados por las excepciones de ley.

Otra de las preocupaciones de los trabajadores que deben reintegrarse es la bioseguridad, asegurando que fueron avisados sobre el tiempo y no tienen elementos indispensables como tapabocas y guantes.

La W consultó al Ministerio del Interior quien explicó que la circular va dirigida únicamente a las personas que considera “indispensables” para el trabajo presencial, y que es necesaria para llevar una trazabilidad sobre el desempeño laboral.

Incluso mencionó que el artículo 4 del decreto que amplió la cuarentena nacional señala que hay que impulsar el teletrabajo siempre y cuando la presencia de los empleados o contratistas no sea indispensable en la sede de trabajo.

Además, aseguró que si los funcionarios pueden desarrollar su labor en la modalidad de teletrabajo, deben certificarlo y mostrar resultados.

Finalmente, aclaró que no será una asistencia masiva sino que la reincorporación se hará por grupos reducidos, manteniendo las distancias y los protocolos de bioseguridad.