Minsalud pidió a la Secretaría de Salud de Bogotá garantizar personal en El Dorado

W Radio tuvo acceso a una carta enviada por el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez, a Alejandro Gómez López, secretario de Salud Distrital, en la que expresó que no se han realizado cumplidamente los procedimientos, acciones y medidas adoptadas para realizar el tamizaje de pasajeros en zonas portuarias en todo Colombia, incluyendo el Aeropuerto El Dorado de Bogotá.

Le puede interesar: Ningún país del mundo le ha cerrado las fronteras a sus nacionales: mintransporte

Cabe precisar que estos procedimientos fueron dados a conocer desde el 3 de febrero, luego el 28 de febrero y el 4 de marzo.

En la carta, el ministro de Salud expresó que, no obstante y a pesar de estas instrucciones, la Procuraduría Delegada para la Salud, la Protección Social y el Trabajo Decente informó el pasado 4 de marzo que, mediante actuación preventiva, evidenció que en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá no se están siguiendo los lineamientos de la guía de tamizaje y no se cuenta con personal suficiente.

Resaltando que en el literal G del Decreto Único Reglamentario en Salud establece entre otras funciones de las Direcciones departamentales y Distritales de Salud la de “Garantizar la infraestructura y el talento humano necesario para la gestión del Sistema y el cumplimiento de las acciones de vigilancia en salud pública, en su jurisdicción”.

Por parte del ministro Ruiz, la misiva cierra solicitando al secretario de Salud Distrital que haga su respectiva gestión para garantizar la disponibilidad y permanencia de personal suficiente durante todo el tiempo de funcionamiento del punto de entrada que se encuentra en su jurisdicción. Esto, a fin de realizar los procesos de tamización poblacional instaurados para este fin y controlar el riesgo derivado.