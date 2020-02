Mintic acepta renuncia de Partners a pesar de advertencia de la Procuraduría

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones informó que, una vez analizado el caso del participante Partners, el cual manifestó su voluntad de renunciar al bloque de 10 MHz en la banda de 2500 MHz obtenido en la subasta del espectro del 20 de diciembre de 2019, no ha encontrado razón alguna para no aplicar el acuerdo de seriedad, por lo que la cartera exige a Partners pagar 42 mil millones de pesos por no cumplir con la oferta, tal y como está reglamentado en la Resolución 3078 de 2019.

Según explica la ministra de las Tic, Sylvia Constaín, en caso de que la compañía no realice el pago, ellos realizarán el cobro de la garantía bancaria que se encuentra ya depositada en el Ministerio.

Sin embargo, la Procuraduría envió una carta a la ministra de las Tic, Sylvia Constaín, donde le advierte que aceptar la renuncia de Partners va en contra de lo que dijo el viceministro Iván Mantilla en las capacitaciones y audiencias públicas, y sienta un precedente de inseguridad jurídica pues no se están respetando las reglas iniciales.

Adicionalmente, el operador Tigo advierte que esta decisión del gobierno pone en entredicho no solo esta subasta, sino cualquier subasta de espectro futura que se vaya a realizar en el país.

“El impacto de esta decisión, más allá de los 1,7 billones de pesos que dejará de recibir el Estado o de la póliza que cobrará el MinTIC por COP$42 mil millones, afectará la inversión local y extranjera en el sector durante años, e incluso la seriedad de los procesos de adjudicación de contratación pública”.

Tigo advierte que se encuentra analizando las acciones y recursos legales que correspondan, para amparar sus derechos bajo la legislación colombiana.