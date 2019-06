Mujer denuncia ser víctima de amenazas por integrante de “Telar de sueños”

En el marco de las denuncias que han surgido sobre el llamado “Telar de sueños”, un negocio disfrazado de economía colaborativa y que, según diferentes testimonios, tiene un modelo de pirámide, La W conoció el caso de una denunciante que asegura haber sido amenazada después de pedir la devolución de su dinero.

La denunciante, Alexandra Manrique, relata a este medio que ingresó al Telar en noviembre de 2018 y llegó hasta el nivel “Agua”, donde supuestamente comenzaba a recibir los “regalos” de la comunidad.

Sin embargo, comenzó a tener problemas cuando tuvo intención de abandonar el Telar al conocerse las primeras denuncias sobre este esquema, en el mes de febrero. “Decidí que no podía ir más, no me sentía cómoda. Me decían “algunos errores se pagan con plata y otros con cárcel” (…) al momento de devolver, respondían “no te hagas la víctima”, comentó Manrique.

Le puede interesar: Banco W prescindió de los servicios de empleadas que impulsaban el "Telar de los Sueños"

La denunciante cuenta que, posteriormente comenzaron las denuncias por parte de una mujer llamada Berenice que argumentaba que ese dinero era un “regalo”: “La señora, que vive en Francia, me bloqueó de WhatsApp (…) luego le escribí a su correo y ahí fue que me dijo que me iba a “enviar a alguien a Cali (…) aseguró que me iba a mandar a “las de las escobas” (…) no sé exactamente a qué se refería, pero entendí que era algo relacionado con brujería, un tema que se maneja en el grupo”.

Lea también: Así funciona la nueva pirámide: ‘El telar de los sueños’

“Yo me desentendí de estas mujeres. La señora se contactó conmigo a través de otra mujer, me dijo que me devolvía el dinero, pero enviaba a alguien a acompañarme a la Fiscalía a retirar la denuncia”, agregó Manrique. Sin embargo, relata que se puso en contacto con un abogado sobre este caso, quien le dijo que no es posible llevar a alguien a retirar a una denuncia interpuesta.

Finalmente, la denunciante indicó que al momento de entregar el dinero al esquema, es obligatorio hacer una carta diciendo que el mismo es un “regalo”.