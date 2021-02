Mujer que traía vacunas del exterior no cometió ninguna infracción: DIAN

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales dio detalles del procedimiento que llevó a las autoridades sanitarias a incautar decenas de dosis de vacunas contra el COVID-19.



Según la entidad, la mujer colombiana que llegó al país con dicha mercancía, declaró en el formulario 530 las vacunas que iba a ingresar al territorio nacional.

“No traía nada oculto, por lo tanto no hay lugar, ni aprehensión ni a captura”, indicó la DIAN mediante su oficina de comunicaciones.



La Dirección de Impuestos y Aduanas agregó que no puede autorizar el ingreso de vacunas de ningún tipo a viajeros, porque representan un riesgo biológico para el país.