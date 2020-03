"Ñeñepolítica": responden miembros del Centro Democrático mencionados en las grabaciones

En Sigue La W hablaron varios personajes salpicados por los audios de la Ñeñepolítica. Uno de esos fue Ismael Namén, exconcejal de Valledupar. Este dijo que “el uribismo jamás ha comprado un voto en el Cesar ni en La Guajira. Estuve 20 años en la Asamblea del Cesar y nunca compré votos”.

Sobre la mención de su nombre en la llamada del Ñeñe Hernández que interceptó la Fiscalía, Namén comentó que “no sé cuál sería el motivo que movió a la señora Caya Daza y al señor Hernández para meterme a mí en ese problema, porque eso nunca se ha dado”. Además, destacó que el senador Álvaro Uribe “nunca ha manejado plata de voto” y que “expulsaría del partido” si llegase a saber de alguien que compró votos.

Honorio Henríquez, senador de la República, respondió que estos señalamientos en las llamadas son “mentira”, puesto que “nunca me apartaron de la campaña”. “Esa llamada es un chisme entre dos personas que raya en la mitomanía”, sentenció. “Es deplorable lo que se escucha en esos audios”.

En dicha campaña “nadie estaba autorizado para recoger ni recibir recursos. El papel fundamental era hablar con la gente para demostrar que Iván Duque era la mejor opción para el país”, afirmó el senador Henríquez. Resaltó que “quien compró votos lo hizo por fuera de la campaña”.

David Racero, representante a la Cámara, explicó que desde el partido político Centro Democrático “van construyendo un discurso que pretende aislar a la señora (María Claudia) Daza como una persona que no representaba nada” en dicho partido. Aseguró que con esas declaraciones “se lavan las manos. Me da mucha indignación y rabia que dicen que en la costa Caribe no se compran votos. Es una barbaridad”.

Para el representante Racero, es “clara” la compra de votos, puesto que en primera vuelta el entonces candidato a la presidencia Gustavo Petro había superado por más de 11 mil votos en La Guajira al hoy presidente de la República, Iván Duque. Desde el Centro Democrático “estaba preocupadísimos de la campaña de Petro. En su desespero terminan apelando a todas estas maniobras ilícitas e ilegales por debajo de la mesa para robar las elecciones. Son unos bandidos que han robado las elecciones. Los audios que salieron son muy preocupantes”.