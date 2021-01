No hay ningún resultado si el sistema y estructura en la justicia no cambia: Germán Varón

El senador Germán Varón Cotrino dio su opinión frente a la iniciativa que busca la reducción de un 83 % de las penas a los delincuentes que acepten los delitos.

“En principio tengo una información general sobre el proyecto, el cual obedece a un ejercicio que se plantea en varios países que ha resultado eficiente desde el punto de vista de la justicia. Este modelo viene de Chile y es un modelo que incluye tres strikes”, indicó.

También manifestó que “a mí en principio no me disgusta, me parece que puede haber un problema con el hacinamiento, pero también es cierto que frente al hacinamiento está primero la protección de la sociedad”.

Le puede interesar:

Por otro lado, dijo que estos proyectos lo que hacen es dilatar el centro de una discusión de fondo, que debe ser una reforma a la justicia y no medidas individuales.

“Mientras el Congreso sigue expidiendo normas, de las cuales hasta yo he sido ponente, pues no hay ningún tipo de resultados en la práctica, si el sistema y la estructura general no cambia”, señaló.