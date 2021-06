"No he cometido plagio": Tito Crissien se defiende de señalamientos en su contra

El nombramiento de Tito Crissien Borrero como nuevo ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, en reemplazo de Mabel Torres, fue rechazado por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, pues indican que el funcionario ha sido acusado de plagio en documentos.

En diálogo con La W, el ministro de Ciencia designado aseguró que tiene pruebas sobre su inocencia en este caso.

“Esto es una noticia falsa, en ningún momento he hecho plagio. Tengo las pruebas donde dicen que no tengo nada que ver con eso. Insisten en mantener mi nombre en el artículo, por eso me fui a las vías legales”, manifestó Crissien a esta emisora.

