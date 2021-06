No me arrepiento de votar por Mockus: Gustavo Petro se defiende por polémico trino

El 26 de junio, el líder la Colombia Humana desató el debate en Twitter después de un trino en el que defendió sus razones por las que invitó a votar en blanco en las en la segunda vuelta de los comicios electorales para elegir al presidente de la República en 2010, entre Juan Manuel Santos, por la Unidad Nacional, y Antanas Mockus, por el Partido Alianza Verde, afirmando que: “Defendí el voto en blanco en contra de los candidatos únicos del paramilitarismo en 2010”

Las polémicas declaraciones que Gustavo Petro surgieron como respuesta a un trino de Mauricio Jaramillo Marín, periodista de MinTIC, que revivió la publicación del 20 de junio de 2010. Los señalamientos del senador desataron toda una oleada de críticas y molestia por quienes le reprocharon que era inconocible señalar a Mockus de paramilitar.

Tras el escándalo, el exalcalde de Bogotá aseguró que su intención no era la de vincular la candidatura presidencial del matemático y filósofo, sino las candidaturas a alcaldías y gobernaciones en los departamentos del Cesar y de Magdalena de esa época.

Además, comentó que había otras intensiones de quienes lo señalaban y que "pretender tergiversar mis palabras para crear malestar, es ruin y diría, ignorante".

También, señaló que ha ejercido su derecho al voto en tres ocasiones a favor de Antanas Mockus, quien se unió a su candidatura presidencial en segunda vuelta presidencial en 2018.

No me arrepiento de haber votado tres veces por Mockus, no tengo porque negarlo. Lo he hecho por decisión libre.