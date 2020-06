“No puede haber temas tabúes”: Marta Lucía Ramírez sobre trabajo por horas

La vicepresidenta de la República aseguró que actualmente es imposible contratar a trabajadores con un modelo de empleo más flexible, que se ajuste a las necesidades de las empresas.

Sin embargo, resaltó que es tiempo de hacer reformas que generen más empleos y que ayuden a los trabajadores informales.

“Aquí vemos de pronto a gente atrincherada que no quiere cambiar nada y no le importa que haya un 50% de colombianos en la informalidad, en la calle, con ingresos precarios, que no tienen desafortunadamente seguridad social. Yo creo que aquí no puede haber temas tabúes“, dijo.

Al respecto consideró que deben promoverse “reformas serias”, concertadas entre la academia, el sector empresarial y los sindicatos.



“El país no puede seguir teniendo aquí reformas tabúes”, concluyó.