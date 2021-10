No puedo tomar 6 tiquetes y 6 hoteles para cada ciudad: Bolívar sobre sus escoltas

En diálogo con W Radio, el senador Gustavo Bolívar aseguró que la directora administrativa del Congreso eliminó la cláusula de un convenio suscrito con la Unidad Nacional de Protección (UNP) para que los senadores no tengan que pagar sus esquemas de protección fuera de Bogotá.

Igualmente, aclaró que él paga su gasolina y sus peajes, y que les paga a sus escoltas la alimentación y el hotel cuando van a sitios cercanos.

“Lo que pasa es que cuando ya son traslados en avión yo no puedo tomar seis tiquetes en avión para cada ciudad, seis hoteles, 18 comidas diarias, porque es que la obligación del Estado es cuidarme a mí. Yo no soy una entidad privada para decir que tengo mi propio esquema, ellos me perfilaron, ellos me persiguieron y ellos me tienen que cuidar”, dijo.

También acusó al director de la UNP de “mentir flagrantemente” y de desviar la atención del tema.

Finalmente, denunció que recibe amenazas por Twitter, panfletos y persecuciones en varias camionetas, y que a varios congresistas sí les pagan los tiquetes y los viáticos de los escoltas.

“Uno le coge pereza al establecimiento. La Fiscalía nunca actúa y a la UNP siempre le hemos mandado cartas y ellos responden que no hay disponibilidad”, respondió sobre la posibilidad de aportar las nuevas pruebas de las amenazas en su contra.