"No tenemos nada que hablar con el presidente Duque": promotores de Marcha por la Dignidad

El pasado 19 de julio, la ‘Marcha por la Dignidad’ del oriente y centro del país, compuesta por más de 40 jóvenes de Barrancabermeja y Norte de Santander, llegó al histórico Puente de Boyacá con el propósito de denunciar los asesinatos de líderes sociales y firmantes del acuerdo de paz.

En contexto: En el Puente de Boyacá denuncian más de 850 asesinatos de líderes sociales

En diálogo con La W, Érika Prieto, quien hace parte del Congreso de los Pueblos, se refirió a la importancia que tiene esta movilización en medio de la actual coyuntura que vive el país, ya que este año se han contabilizado más de 30 homicidios en el territorio nacional.

Así, Prieto asegura: “Queremos mostrarle al mundo la urgencia de parar el homicidio de líderes sociales”.

Por otra parte, la vocera de la movilización fue enfática en asegurar que la marcha no busca una reunión con el presidente Iván Duque: “No tenemos nada de qué hablar con el presidente Iván Duque porque él no ha hecho nada respecto a los crímenes contra líderes sociales en todo su mandato”.