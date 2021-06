No tolero que me comparen con Petro, Guarín debe respetar: Fernando Londoño

El exministro Fernando Londoño se despachó contra el consejero presidencial Rafael Guarín a través de su programa ‘La Hora de la Verdad’.

Su molestia surgió por una entrevista en El País de Cali donde Guarín aseguró que “los extremistas son siempre iguales, no importa si son de izquierda o de derecha”.

En el medio de comunicación, Guarín agregó que “Gustavo Petro es igual a Fernando Londoño”, ya que en medio de los bloqueos y la violencia “ambos atacaron con vileza al presidente y al Gobierno” en vez de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad.

En respuesta, el exministro advirtió que no tolerará que lo comparen con un exguerillero y le exigió al presidente Iván Duque aclarar si esta declaración es a título personal o si es a nombre del Gobierno, ya que la considera como un ataque a la libertad de prensa.

“Que Londoño es igual a Petro y que ambos atacaron con vileza al presidente y al Gobierno, díganos en qué, sujeto Guarín, para que sepamos de qué nos acusa el presidente ¿Pedimos su renuncia?, no, dijimos que renunciara si no era capaz de cumplir con su deber, eso es otra cosa muy distinta. Lo pasa es que usted no entiende, usted es persona delimitada entendedera”, dijo.

Y agregó: “pero por algo lo tiene el presidente de la República y no sabemos si lo tenga ahora de mensajero o de mandadero para que ataque a los periodistas libres”.

Finalmente, aseguró que al Gobierno le ha faltado decisión para controlar el orden público y ha sido inferior a las circunstancias, por lo que le pidió al consejero presidencial respeto hacia sus críticas.