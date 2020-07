No usaban tapabocas y compartían la misma cuchara: participante del Reinado de Las Flores

Alejandro Avendaño, uno de los organizadores del Reinado de las Flores, cuenta con varias demandas por parte de varios modelos del Grupo Empresarial SKY, donde fue director hasta hace pocos días.

Varias personas denuncian incumplimiento en sus contratos e inconsistencias. A las denuncias se suma una de las participantes del Reinado de las Flores, que denuncia que en ningún momento se les fue practicada alguna prueba de COVID-19 y que las condiciones en las que se realizo éste, no contaba con ningún parámetro de bioseguridad.

En primer lugar, Miguel* contó que "él me intentó representar y yo iba a las clases, hasta que la gente comenzó a salirse porque no se cumplía lo que decía el contrato".

Por su parte, Fernando, reveló que Avendaño "me dijo que quería que participara en Mister Colombia, me prometió el cielo y la tierra, le creí sus palabras y firmé un contrato, pero no nos cumplió y yo me salí".

Finalmente, Camila*, quien actualmente está participando en el reinado denunciado, contó que aunque Avendaño dijo que se cumplieron con todos los protocolos de bioseguridad, eso no es verdad. "No nos tomaron temperatura ni nos hicieron pruebas de COVID-19; nos echaban alcohol cuando se acordaban, incluso no usaban tapabocas y compartían la comida en el mismo plato y la misma cuchara".