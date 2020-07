¡De no creer! En Medellín realizaron reinado en plena pandemia

En un video conocido por Sigue La W se pudo evidenciar la organización de un reinado en el que las participantes y algunos de los organizadores no cumplían con las medidas de bioseguridad como el uso del tapabocas o el distanciamiento social, incluso compartían micrófono.

Alejandro Avendaño, organizador del reinado en Medellín, aseguró en que está cumpliendo con una labor de entretenimiento para la sociedad y que se siguieron los protocolos de bioseguridad.

Le puede interesar: Sogamoso ya habilitado 16 hoteles con excepciones establecidas por Gobierno Nacional

"No somos irresponsables, solo estaban las niñas y es la oportunidad que ellas tienen de mostrar sus habilidades" dijo.

Además, señaló que "nosotros cumplimos con las normas, no era una reunión de más de 20 personas y yo tengo las manos peladas de tanto alcohol que me he aplicado".

Lea también: Implicada en caso Andino será testigo contra miembros de célula urbana del ELN

"Se trató de una muestra cultural que no tuvo público asistente y le hicimos pruebas de COVID-19 a toda" agregó.

Finalmente, Avendaño destacó que tenía permiso para realizar esta actividad, sin embargo, Sigue La W conoció que no se le había dado autorización.