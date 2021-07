No usaremos la consulta como trampolín para el Congreso: Coalición de la Esperanza

Los dirigentes Juan Fernando Cristo, Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Juan Manuel Galán y Humberto de la Calle anunciaron que no usarán la alianza como trampolín para llegar al Congreso de la República.



“No estamos usando esta alianza para las elecciones de marzo. No aspiramos a ocupar ninguna curul en las elecciones legislativas, así decidamos no participar de la consulta de la que elegiremos candidato o candidata presidencial el año entrante. Lo que queremos es promover nuevos liderazgos y renovar el Congreso”, aseguraron.



Los miembros de la Coalición invitaron a líderes sociales, mujeres, jóvenes, indígenas, afrocolombianos, víctimas del conflicto, empresarios y artistas a sumarse al proyecto político.



También confirmaron que se presentará "una sola lista con el aval de los partidos que formen parte de la Coalición” y que habrá un Comité Nacional encargado de liderar dicho proceso.