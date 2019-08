“Nos dijeron que plata de Odebrecht era para la campaña Santos y partidos que lo apoyaban”

“La información que nos dan al presidente Pastrana y a mí, en la carta que publicamos, es que él es uno de los que recibió esa plata y eso resultó cierto, pero nos dijeron muy claramente, que esa plata era para la campaña de Juan Manuel Santos y los partidos políticos que estaban acompañando la campaña de Santos”, aseguró el exmandatario.

Según el senador Uribe, recibieron de muy buena fuente información sobre la financiación irregular de la campaña presidencial de Santos en 2014, a través de la empresa cerebro de los sobornos trasnacionales Odebrecht, información que reportaron ante el Consejo Nacional Electoral y ante la Fiscalía.

“Tengo que hacer esta inferencia, lo que nosotros publicamos en esa carta fue de una fuente muy seria, y eso ha resultado verdad, entonces cuando no se ha podido desvirtuar lo que dijo esa carta, yo tengo que decir que por lo que se conoce hasta ahora, esa plata que ha resultado verdad que sí la entregaron esas personas, fue para lo que nos dijeron, para la campaña de Juan Manuel Santos”, aseveró.

Sobre Esteban Moreno, uno de los señalados por el testigo Andrés Sanmiguel, de recibir $3.800 millones de Odebrecht para la segunda vuelta de la campaña de Santos, Uribe aseguró:

“Creo no conocer a Esteban Moreno, porque he saludado miles de colombianos (...) que digan toda la verdad, es lo que le he dicho a testigos contra mí a testigos a favor, no he pedido nada distinto."

Cabe recordar que Sanmiguel es la cabeza de la empresa Gistics Soluciones Integrales y La W Radio reveló que el empresario le dijo al ente acusador que "Esteban Moreno, con 20 escoltas en carros blindados, recogieron las bolsas de dinero para la campaña de Santos”.

Uribe responsabilizó al gobierno de su sucesor por el ingreso de dinero irregular en las elecciones de 2014: “el cerebro fue un gobierno (Santos) desesperado, porque como ellos no saben hacer política sino con platales, entonces a la hora que necesitan esos platales no les importa de dónde provenga”.

El exmandatario Álvaro Uribe se refirió al anuncio de la Fiscalía respecto al ingreso de dineros de Odebrecht, también a la campaña del candidato presidencial de su partido en 2014, Óscar Iván Zuluaga.

“El doctor Óscar Iván Zuluaga contrató a un publicista y le pagó. Después aparece que había un dinero de Brasil a ese publicista, y él ha estado dispuesto a que se investigue. A Zuluaga le robaron las elecciones, con el caso hacker”, afirmó Uribe.

Respecto al supuesto interés del exfiscal Néstor Humberto Martínez por ocultar información y frenar las investigaciones del caso Odebrecht, por un conflicto de intereses con su antiguo empleador Luis Carlos Sarmiento y el Grupo Aval, Uribe aseguró:

“Sería temerario si dijera que hubo dolo de Néstor Humberto Martínez, habría que pensar qué pasa con sus investigadores y pensar qué dicen los medios de comunicación."

“A mis campañas desde que tenía 22 años, jamás ha entrado un peso mal habido”, agregó.