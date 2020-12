Nosotros nunca desplazamos a nadie: excomandante de las Farc

Luis Oscar Úsuga conocido como "Isaías Trujillo", excomandante de las Farc, compareció ante la JEP a responder por reclutamiento de menores durante el conflicto y allí afirmó que nunca ejercieron violencia ni amenazas que llevaran al desplazamiento forzado de campesinos.

Que quizá otros grupos sí lo hicieron, pero ellos no.

"Nosotros no desplazamos a nadie, a nadie, que nosotros dijéramos y llegáramos a un caserío y le dijéramos a la población, bueno, tienen que perderse de aquí, tienen tantas horas para que se pierdan" nunca hicimos eso, se dieron en otros grupos, pero no por parte de nosotros", expresó.

Además, al ser cuestionado sobre si respetaban los tratados internacionales que impedían reclutar menores de 15 años en sus filas, indicó que no lo hacían.

"Nosotros no obedecíamos a esos tratados internacionales porque nosotros estábamos en contra del Estado, nosotros no habíamos aprobado esas normas, por lo tanto no las cumplíamos", indicó.

Al igual que otros excomandantes de la guerrilla señaló que nunca reclutaron menores de 15 años como una política sistemática.

El exguerrillero además reiteró que en las Farc las mujeres no eran obligadas a abortar y que siempre tenían la opción de tener su bebé o practicarse el legrado, contrariando los testimonios de víctimas de ese delito que el despacho del magistrado Iván González ha recabado quienes indican que sí eran obligadas a incurrir en esa práctica.

Úsuga también expresó que la deserción no era causal de fusilamiento, excepto si quienes huían se llevaban armamento.