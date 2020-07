Padres y madres de familia deberán acudir obligatoriamente a escuelas de orientación

El presidente Iván Duque sancionó la ley que crea las escuelas para padres, madres y cuidadores, como requisito para la educación de los niños en el país.



La iniciativa señala que las empresas deberán otorgar un permiso para la asistencia a las actividades, talleres o espacios programados, en fechas determinadas.

“La escuela de padres no es invasiva, recuerdo que en los debates decían que aquí lo que se busca es que los padres invadan la órbita educativa, o viceversa, no, lo que busca es el complemento”, dijo el mandatario.



Y agregó que aunque los niños reciben conocimientos en los colegios, se pueden perder si no son reafirmados en sus hogares.

Según el autor, el senador de Colombia Justa Libres, Jhon Milton Rodríguez, los programas de formación contarán con un enfoque en prevención de la violencia sexual, y se deberán hacer tres veces al año, como mínimo.



“Mas de 14 millones de familias, según el censo del DANE, serán beneficiadas con esa ley de la República y eso hará posible avanzar en el desarrollo de un país que puede ver un país promisorio para las nuevas generaciones”, señaló el congresista.