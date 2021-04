Periodista colombiana gana el premio Periodista Revelación del Pulitzer Center

La periodista colombiana Mariana Palau, quien actualmente trabaja como freelance y fue editora internacional de W Radio, ha sido elegida ganadora del premio anual otorgado por el Centro Pulitzer en la categoría Breakthrough Journalism Award (Premio al Periodismo de Innovación).

Según revela la página de la organización de medios de comunicación estadounidenses, el premio es otorgado en reconocimiento a la investigación titulada The ‘false positives’ scandal that felled Colombia’s military hero (El escándalo de los 'falsos positivos' que afectó a un héroe militar de Colombia), publicada el 19 de noviembre de 2020 en el diario británico The Guardian.

La investigación de Palau para la sección Long Reads del diario, que tardó un año en completarse, recoge importante documentación sobre los falsos positivos en el país, así como reúne valiosos testimonios de abogados, fiscales, víctimas, funcionarios y miembros del Ejército Nacional. Así, el artículo expone cómo después de que el general en retiro Mario Montoya se convirtiera en un héroe nacional, se conociera que miles de los "insurgentes" ejecutados por sus filas eran inocentes.

Steve Sapienza, estratega senior del Centro Pulitzer, exaltó el trabajo de Palau y la importancia de esta investigación en medio de la coyuntura nacional: "Estamos impresionados por la incesante búsqueda de la verdad por parte de Mariana sobre los 'falsos positivos' y cómo sus informes reavivaron el debate público sobre las persistentes violaciones de Derechos Humanos de la era del conflicto que muchos perpetradores esperaban evitar".

Por su parte, Palau aseguró a la organización que lo más importante para ella es dar voz a las víctimas: "Conocer la verdad sobre lo que sucedió durante el conflicto es fundamental para lograr una paz duradera en Colombia. Al informar sobre la verdad de los 'falsos positivos', creo que he contribuido a construir la paz en mi país".