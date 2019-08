Pese a concepto de Procuraduría, Ejército continuará licitación de suministro de medicinas

Fuentes cercanas a sanidad militar le aseguraron a la W Radio que tras la suspensión temporal, continuarán con la elección de las entidades que se harán cargo del mismo, pues reiteran no hay irregularidad alguna en el proceso de contratación.

Afirman que, se le entregaron todos los datos a la Procuraduría para que evalúe cómo se está llevando a cabo el proceso, sin embargo aclaran que las empresas que no se tuvieron en cuenta no tienen el músculo financiero para el suministro de los medicamentos en puntos complejos en el territorio colombiano, dato que no se tuvo en cuenta por las mismas cuando se presentaron.

Frente al costo de medicamentos, aseguran que se evaluaron bajo una tabla específica nacional que no permitiría un aumento como el denunciado.

Pero aclaran que si se adicionara el valor de envío a las zonas donde deba ser entregado para cualquier usuario dentro del país.

“ El cargo del medicamento debe tener el importe donde se deba llevar debido a que son zonas rurales”.

