Pese a evidencias sobre 150 niños en sus filas, excomandante de Farc negó reclutamiento

Un documento en poder de la JEP con apoyo de medicina legal concluyó que la Columna Móvil Arturo Ruiz habría tenido en sus filas de 150 a 200 menores de 15 años luego de examinar a los exguerrilleros muertos en combate e interrogar a los capturados en la Operación Berlín, adelantada por el Ejército el 18 de noviembre del año 2000.

Aunque el informe mencionado por el magistrado Iván González incluye necropsias, otro tipo de evidencias y se presentaron testimonios, durante su versión libre Jhon Jairo Pardo conocido como "El Picudo" y excomandante de una de las compañías de ese extinto cuerpo guerrillero, negó que contara con niños en sus filas.

"Había una muchachada ahí que uno no sabía la realidad hasta mi conocimiento la edad, pero no vi en ese momento, osea, podían estar los menores de edad ahí pero no sabía si eran menores de edad porque no conocía su identidad", indicó Pardo.

Sobre el aborto forzado, el exguerrillero indicó que no era una práctica establecida y que solo tuvo conocimiento de un caso en el que una mujer quedó embarazada. Según Pardo, la mujer pudo salir de la guerrilla a tener su bebé.

"Yo casos de esos no los vi pero un solo caso vi, y no normal, si quedaba embarazada tener el hijo, que mas, ya no había alternativa" respondió el excombatiente.

"El Picudo" adicionalmente señaló que no conoció de casos de abuso sexual en sus filas porque contaban con un reglamento interno de respeto.

Además, expresó que los guerrilleros que pedían su salida de ese grupo armado ilegal no eran víctimas de fusilamiento.