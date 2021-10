Petro quiere hacer de mi tarea de finquero otro populismo electoral: Uribe

Por: Augusto Aponte

En respuesta a la propuesta que hizo el senador Gustavo Petro de que el Estado le compre las fincas a Álvaro Uribe, porque supuestamente son improductivas, el expresidente lo calificó de odio comunista.

El exsenador Uribe afirmó que el líder del Pacto Histórico quiere hacer de su tarea de finquero un “argumento populista con intereses electorales”.

Estando en el Senado nunca me lo dijo.

Cobarde incitación del señor Petro a la violencia contra mi familia y mi persona https://t.co/Z8daWM8sac — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) October 15, 2021

“El señor Petro y su odio comunista quiere hacer de mi tarea de finquero otro motivo de populismo electoral, de cobarde incitación a la violencia, contra mi persona y mi familia”, manifestó el exmandatario, a través de un video que colgó en sus redes sociales.

Uribe Vélez indicó también que en el Senado “el señor Petro nunca me dijo en persona esto. Soy finquero por vocación de trabajo, no soy inversionista en tierras, ni especulador. No tengo propiedad ni empresas en el extranjero. El Ubérrimo tiene tierras fértiles, no se pueden utilizar para el riego”, señaló al referirse a la finca donde reside actualmente.