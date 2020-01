"Por fuera decía Albendazol y por dentro Tramadol, mi hija de 6 años está hospitalizada"

La mala entrega de medicamentos por distintas farmacias es noticia en Colombia. La semana pasada, por ejemplo, Cruz Verde asumió responsabilidad por la muerte de dos niños de 7 y 10 años a quienes se les entregó Tramadol en vez de Albendazol, medicamento que la madre de ambos pidió con fórmula en mano.

Por otra parte, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una alerta sanitaria por presencia de diclofenaco en Dololed, medicamento vendido como 100% natural. Por la presencia de diclofenaco, este medicamento puede producir alergias severas.

Mariela Páez, madre del menor a quien vendieron Tramadol en lugar de Albendazol en el caso Cúcuta explicó en Sigue La W que "cuando voy a darle el prugante al niño me doy cuenta que es un gotero y yo sé que ese medicamento es un jarabe, no se da en gotas y ahí sospeché. Yo no lo destapé en la droguería sino cuando ya se lo fui a dar".

"La caja no se veía que la hubieran abierto, estaba normal sellada y doblada. Era del laboratorio Genfar" señaló.

Johnattan García Ruiz, investigador de DeJusticia, profesor de la Facultad De Derecho en la Universidad de Los Andes y magíster en Salud Pública de Harvard, habló sobre este tema y dijo que "hay que evaluar si hay una responsabilidad de las droguerías o de las empresas responsables de la dispensación y manufactura de los medicamentos".

"Hemos encontrado que en estos primeros meses del año ni siquiera se está haciendo la vigilancia porque no están contratados" aseguró.

Por su parte, Aureliano Marquines, padre de la denuncia de medicamentos en Tumaco contó que fue a comprarle a su hija un purgante porque ella no tenía apetito, sin embargo, le dieron tramadol en lugar de Albendazol, "apenas se lo dimos comenzó a tener una alergia, tenía tembladera, mareo, nauseas y mareo, por eso tuvimos que hospitalizarla".

También dijo que no contaba con una fórmula médica, sino que adquirió este producto por la recomendación de un vecino, "a mí sí se me hizo raro que la mamá le daba el medicamento en gotero, pero yo desconocía la manera en la que se le daba el purgante" mencionó.

Además, contó que "mi hija está en observación, está evolucionando satisfactoriamente".

Valentina*, trabajadora de una farmacia, reveló que "la dispesanción de medicamentos es diferente en las farmacias porque les conviene vender por eso así no haya fórmula médica se la venden al paciente que llegue a perdir estos productos".

"No hay quien haga ese seguimiento, realmente no pasa nada si se entregan medicamentos de esta manera" destacó.