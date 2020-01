Por ganar dinero, odontólogos ofrecen diseños de sonrisa que no saben hacer: Quintana

Tras la noticia sobre el mal diseño de sonrisa de la actriz colombiana Manuela Gómez, Sigue la W indagó más en el tema, hablando con expertos y víctimas.

Cabe destacar que Gómez vio dañada su dentadura por un diseño de sonrisa que salió mal. Este 20 de enero, la ex protagonista de novela contó en sus redes sociales su situación y recomendó que “no se dejen llevar de las tendencias de la gente, no siempre tenemos que hacer lo que otros hacen solo porque vemos que es tendencia”.

Varios pacientes hablaron en Sigue La W sobre los efectos que estos procedimientos mal hechos les causaron a su salud dental.

Patricia* contó que “fue unas cuatro veces hasta que me cansé y dije que no volvería más (...) el Groupon que adquirí, supuestamente un descuento, no me sirvió porque terminé pagando el precio pleno”.

“Tomé la decisión de hacerme el diseño de sonrisa por estética, por gusto (...) ahora que me hicieron el cambio de trabajo de ese doctor, ni yo sabía que él me había desgastado tanto los dientes” añadió.

Además, dijo que “en el consultorio había un muchacho muy joven (...) yo no debí acceder a hacer el cambio de resinas sin percatarme qué clase de doctor era. Estoy segura de que no tiene la especialización en diseño de sonrisa”.

De igual manera, Ximena* narró que “primero me colocaron un implante, un tornillo. Se supone que tienen que pasar cuatro meses, pero yo empecé a presentar dolor en la cara y hasta el cuello”.

De otro lado, Jairo Quintana, expresidente del Colegio Odontológico Colombiano, aseguró que “el diseño de sonrisa es un término que hace poco fue inventado entre las especialidades; puede ser cualquier tipo de tratamiento en la boca, desde una limpieza hasta una prótesis”.

“Puede haber una carencia ética, pero la mayoría de los odontólogos del país están en capacidad de hacer estos tratamientos (...) no hay que dejarse cautivar por folletos, propagandas y redes sociales” destacó.

Finalmente, puntualizó “la consulta gratis es un gancho que las clínicas usan para atraer clientes (...) traen una cantidad de ayudas bancarias para poder realizar el procedimiento. Por ganar dinero, por hacer crecer su clínica, algunos odontólogos ofrecen diseños de sonrisa que no saben hacer”.