¿Por qué algunos maestros quieren regresar a clases presenciales en medio de la pandemia?

En Sigue La W, el profesor Mauricio Mora, de un colegio en Villavicencio, argumentó sus razones para que los docentes regresen a las aulas a dictar clases, eso sí, con el permiso de los padres de familia.

Para él, los profesores que no tiene problemas de salud, o alguno de los impedimentos que ha decretado el Ministerio de Salud para las personas que tienen riesgos de contagio por el COVID-19, deberían pensar en asistir a los colegios; esto porque muchos estudiantes no tienen la facilidad para recibir las clases virtuales.

Podría leer en La W:

"Tengo estudiantes que me dicen que están lejos, que están en la finca (...), me han entregado trabajos que dejé en abril", señaló el docente. Asimismo, dijo que el país no estaba preparado para la virtualidad y que muchos jóvenes no se adaptan a esa realidad. Así pues, su llamado es para que se estudie esa posibilidad y se pueda implementar bajo los protocolos de seguridad que tiene Colombia para el manejo de la pandemia.

Sin embargo, el profesor sabe que es difícil que los padres de familia acepten esa idea, pero recalcó que "en los próximos años habrá una regresión en la calidad educativa y no se puede salir a culpar a Fecode o a los maestros".

Ante esto, el debate quedó abierto en relación con esta propuesta. Por ahora, el Ministerio de Educación ha estudiado posibles pilotos, aunque muchos aseguran que hasta el próximo año se podría regresar a las clases presenciales.