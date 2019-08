¿Por qué debería ser demolido el edificio del FNA?

De acuerdo con el informe de la empresa Técnicas Colombianas de Ingeniería, que realizó el estudio, a solicitud del propio Fondo Nacional del Ahorro , sobre la vulnerabilidad Sismica estructural de la edificación, asegura que ´las estructuras pertenecientes a la torre Presidencial no cumplen con los requisitos dados por el Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR 10.

Y en el el informe se hacen las siguientes recomendaciones:

´Basado en el análisis de la vulnerabilidad sísmica realizado dentro del desarrollo del contrato y en las conclusiones del estado actual de las estructuras para soportar sismos, se propone la demolición de las estructuras pertenecientes a Presidencia dado que se presentan valores de sobreesfuerzos demasiado altos y ante la ocurrencia de un evento sismico , las estructuras podrían fallar súbitamente, en virtud especialmente por la resistencia del acero que es de 20000PSI, muy por debajo de lo necesario que es 60000 PSI. Por lo que resulta inviable realizar un reforzamiento dado que se tendría que construir una nueva estructura dentro de la existente, requiriendo de grandes intervenciones y generando costos muy elevados comparados con los costos de demolición y construcción de una obra nueva´.

Precisamente este edificio se encuentra en medio de un lío judicial por lo que la Fiscalía imputó cargos y llamó a juicio a Ricardo Arias Mora, expresidente del Fondo Nacional del Ahorro, por interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

Según la Fiscalía ´el funcionario firmó un contrato de compraventa del inmueble por un valor superior a los 79 mil millones de pesos, cuando en realidad costaba cerca de 40 mil. El inmueble no llenaba los requisitos establecidos en el contrato, no tiene la infraestructura, es más antiguo de lo que dice el contrato y sobre todo no se hizo un cotejo dentro del abanico de posibilidades mobiliarias en Bogotá; todo para para favorecer a unas personas”.

De hecho, en documentos del Fondo, aparece que previo a la adquisición del inmueble, la Junta Directiva en el acta 772 del 29 de marzo del 2012 impartió entre otras las siguientes directrices:

´Deberá tenerse la seguridad que la sede que va a comprar, construir o adquirir cumpla con la reglamentación de sismo resistencia, la cual debe ser verificada por una firma externa especializada´.

Después de la salida de Arias del cargo y con la llegada de los nuevos directivos encontraron que ese estudio no lo hicieron y se procedió a realizar una auditoría interna por parte de la firma Price Wáterhouse Coopers, que encontró lo siguiente:

´Deterioro de las instalaciones del FNA y afectación de la integridad de las personas ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud. Valoración del riesgo; ALTO y por ello recomendo realizar el estudio de sismo resistencia con los resultados que hoy se están conociendo.

Tan grave fue la situación encontrada que el pasado 12 de febrero, Gregory de Jesús Torregrosa, jefe de la Oficina Jurídica del Fondo Nacional del Ahorro, le envió un oficio a la Fiscalía General con el informe del estado estructural de las edificaciones de la sede principal y señala lo siguiente:

´En este estudio la empresa consultora presentó sus diagnósticos y recomendaciones frente a cada uno de los edificios que integran el Fondo Nacional del Ahorro, siendo la más relevante con el edificio de la presidencia según la cual ´dado a que el reforzamiento resulta inviable, se recomienda la demolición, rediseño y reconstrucción de las estructuras pertenecientes a la torre de Presidencia´.

Y además dice el jefe jurídico del Fondo a la Fiscalía, que en la medida de sus competencias legales, ´solicitamos llevar a cabo una reunión para que nos acompañen en el proceso de deficinición de las medidas que se deben tomar´.

Por su parte, el abogado José Ricardo Burgos, como apoderado de las víctimas del Fondo le envió también el estudio de ingeniería a la Fiscalía para que obre dentro del proceso penal que se están siguiendo contra el expresidente Arias.



Foto: Ricardo Arias, expresidente del FNA/ Colprensa

De hecho, La W consultó con fuentes de la Fiscalía General y explicaron que estudian la posibilidad de imputar nuevos cargos en contra del expresidente Arias por estos graves hechos y por ello están recaudando pruebas, testimonios e incluso solicitaron las actas de junta donde del Fondo donde se abordó el tema de la compra del inmueble y las condiciones. También están revisando la actuación de las personas y firmas que vendieron la propiedad.

LAS FALLAS ENCONTRADAS