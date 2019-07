¿Por qué la embajada de Italia no apoyó a Colombia en el festival LEA? La directora del festival LEA, Adriana Martínez aseguró que no les permitieron usar el símbolo nacional en el festival por no tener el auspicio oficial de la embajada.

En el comité de organización dijimos que íbamos a seguir invitando a un profesor que iba a hablar de las lenguas indígenas, así no nos dieran el apoyo económico: Adriana Martínez. Foto: Facebook festival LEA