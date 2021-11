Presidencia de Barguil apoyaría el fracking y la fumigación con glifosato

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, David Barguil, senador y candidato presidencial del Partido Conservador, fijó su posición sobre distintos temas coyunturales.

En cuanto a la modificación de la Ley de Garantías, aseguró que es inconstitucional y que no tiene cabida estando tan cerca de las elecciones.

“En el presupuesto no firmé la ponencia porque no se retiró el artículo en segundo debate. Esa norma es estatutaria y necesitaba votación calificada, 54 votos, pues lo que había que hacer era retirarse para que no se consiguieran y lo hice de manera pública”, dijo.

En cuanto a las denuncias por ausentismo y posibles irregularidades en incapacidades médicas presentadas ante el Congreso, dijo que la justicia ya se pronunció y desmintió esas acusaciones que, según él, buscaban enlodarlo.

Sobre el aborto, señaló que respeta las causales establecidas por la Corte Constitucional y que el Partido Conservador está orgulloso de ser “provida”.

“Sobre la posibilidad de permitir en cualquier caso el aborto, nosotros no acompañamos esa iniciativa”, aclaró.

También aseguró que aprovecharía el fracking para obtener recursos que sean destinados a la educación y la tecnología. Y en cuanto a la fumigación con glifosato para acabar con los cultivos ilícitos, dijo que está de acuerdo.