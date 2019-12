Presidente Duque anuncia que Nicacio Martínez deja la comandancia del Ejército

En una breve declaración, en la que estuvieron presentes el Ministro de Defensa y la Cúpula Militar, el presidente Iván Duque anunció que el general Nicacio Martínez dejará de ser el Comandante del Ejército Nacional.

El Primer Mandatario aseguró que el relevo en la comandancia del Ejército se da por razones personales expuestas por el general Martínez, a quien agradeció por su servicio.

"Él me ha expresado sus motivos familiares, los cuales no solo he acogido, sino que lo he hecho con un inmenso sentimiento de admiración por su tarea cumplida a lo largo de más de 38 años de servicio a Colombia", señaló.

El Primer Mandatario anunció también que el Eduardo Enrique Zapateiro será el nuevo Comandante del Ejército; el General ha fungido, entre otros cargos, como Director de la Escuela de Cadetes, Comandante del Batallón Colombia en el Sianí y de la Fuerza de Tarea Omega.

El general Martínez estuvo en el ojo del huracán por la denuncia del New York Times sobre una polémica directiva en el Ejército para doblar los resultados contra los delincuentes y por las muertes de Dimar Torres y Flower Trompeta, entre otros temas.