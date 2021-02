Presidente Duque apoyó la venta de ISA a Ecopetrol

Iván Duque, presidente de Colombia, quién está en Bucaramanga, manifestó su emoción al conocer la propuesta de que Ecopetrol emitiera la solicitud de comprar la participación del Gobierno en ISA.

“Yo me emocioné esta semana cuando Ecopetrol manda una solicitud expresando su interés de comprar la participación del Gobierno Nacional en Interconexión Eléctrica S.A. y yo dije, quiero entender muy bien la visión y fíjese la visión, Ecopetrol no está pensando en ser una empresa del siglo XX, del comienzo del siglo XXI, si no del siglo XXII”.

Resaltó que la empresa petrolera ve el futuro y si esta inversión llegase a realizarse, se preserva el valor a los accionistas, pero, lo más importante, será de los conglomerados energéticos más importantes del mundo.

"De darse esa importantísima transacción, no solamente se preserva el valor, se mejora el valor para los accionistas, pero sobre todo estaríamos creando uno de los conglomerados energéticos más importante del mundo y esa es una apuesta de país que no podemos dejar perder y que también representa oportunidades para emprendedores de energía".