Proyecto que da descuento en SOAT de quienes no se accidenten pasó último debate

La plenaria del Senado de la República aprobó, en último debate, el proyecto de ley que otorga un descuento del 10% en el SOAT de quienes no se hayan accidentado durante los años 2020 y 2021, por única vez.



La iniciativa establece medidas para luchar contra la evasión en la adquisición de este seguro obligatorio y evitar prácticas irregulares al momento de afectar la póliza.

“Esperábamos que los descuentos hubiesen sido superiores, pero después de más de 10 proyectos radicados en el Congreso durante los 30 años de vigencia del SOAT, por fin uno va a ser ley de la República y trae beneficios reales a los conductores que no afecten la póliza del SOAT“, dijo el representante a la Cámara y autor de la ley, Alejandro Vega.



Además, a quienes se les vaya a vencer su licencia de conducción en enero de 2022 se les prorrogará automáticamente.

Le puede interesar: No estamos invitando a votar por mí ni por nadie: Petro niega que haga campaña

“Los más de 4.7 millones de colombianos que tenían que renovar el próximo 10 de enero la licencia de conducción ya no tendrán que hacerlo, contarán con dos años más para adelantar este trámite. Esto como alivio para los ciudadanos que se han visto afectados económicamente por los efectos negativos causados por la pandemia”, dijo la senadora y ponente Ana María Castañeda.



Igualmente, aclaró que no habrá multas automáticas ni sanciones a los conductores que no renueven su SOAT.