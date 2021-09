No estamos invitando a votar por mí ni por nadie: Petro niega que haga campaña

En diálogo con La W, el senador y precandidato presidencial, Gustavo Petro, respondió a los señalamientos en su contra por una supuesta violación de la ley electoral al hacer eventos masivos en varias regiones. A propósito, negó que esté haciendo campaña electoral extemporánea.

Escucha "Gustavo Petro habla sobre su libro Una vida, muchas vidas" en Alacarta

“La campaña electoral es un proceso de reuniones políticas también mediante el cual con instrumentos diversos afiches palabras discursos se invita a la población a votar por alguien que está en la lista tal no sé qué y eso no lo estamos haciendo nosotros”, dijo.

Y agregó que se está configurando una fuerza popular dentro del Pacto Histórico y que no se ha hecho proselitismo.

“De hecho no tenemos candidaturas ni siquiera yo soy candidato en este momento, jurídicamente hablando. Eso es un proceso que hasta ahora se está haciendo, ya habrá momentos en que se haga pero no ahora, nosotros no estamos invitando a votar por mí ni por nadie”, aclaró.

También respondió a las críticas del presidente Iván Duque a su propuesta de repartir las utilidades de las empresas, “por productividad”, entre empresarios y trabajadores.

“Eso Duque lo llama trasnochado porque Duque y sus amigos tienen economistas destacados que lo ayudan, y tienen partidos políticos para ello, y creen es en lo que se llama el capitalismo salvaje”, señaló.