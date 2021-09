Proyectos de exguerrilleros, afectados por división política en Partido Comunes

Este martes vamos a hablar del Partido Comunes, antes llamado FARC, porque la división interna es cada vez más fuerte y ya amenaza con estancar los proyectos productivos de los excombatientes.



Resulta que los emprendimientos de los reincorporados, como el cultivo de café, los morrales, la ropa, las botas, entre muchos otros, están agrupados en una sola cooperativa de primer nivel que se llama Ecomún. Y ahora el propósito es convertirse en una federación para lograr una mejor capacidad de negociación con empresas privadas y para eso se ha estado trabajando en estos cinco años del Acuerdo de Paz.



La propuesta para transformarse se sometió a una votación en una asamblea en Bogotá y por 10 votos fue derrotada. El presidente de la cooperativa, Ubaldo Zúñiga, denunció que la dirección del Partido Comunes, encabezada por Pastor Alape, saboteó el proceso y manipuló a varias organizaciones para que votaran en contra y todo por una diferencia política.

Buscamos a Pastor Alape y nos dijo que no estuvo en la asamblea, que su actividad no le da para ponerse a discutir con sus compañeros y que no es un hombre de poder “como para incidir en ese tipo de decisiones”.



Un sector del partido ha insistido en que el mejor camino es dividirse y aunque ha acudido a derechos de petición y a tutelas, aún no hay una decisión de fondo sobre el futuro de Comunes.