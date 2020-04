Proyectos liderados por mujeres en Medellín son aprobados para frenar al coronavirus

Tres proyectos de investigación de EAFIT, y uno más en el que la Universidad participa como parte de la alianza Caoba, fueron aprobados en la convocatoria lanzada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para frenar al nuevo coronavirus. La Institución es la segunda entidad del país con más proyectos financiables en esta convocatoria.

Juliana Villegas, jefe de Proyectos de la vicerrectoría de Descubrimiento y Creación, contó que “estamos tocando distintas puertas y buscando estrategias de manera que podamos ser parte de las instituciones que se están uniendo para afrontar los retos del COVID-19".

En entrevista con Natalia Marenco, nos habló sobre el trabajo que lleva a cabo el centro de entrenamiento para mujeres Just Be - Woman Power ofrece clases virtuales, talleres de diversos tipos. No solo para tener ingresos, sino para apoyar a las profesoras que muchas viven solo de dictar clases en otros centros.





La Secretaría de Agricultura diseñó el programa 'Del Cauca a Tu Mesa', que conecta a los productores en el campo con los clientes en la ciudad. Ya se ha comercializado buena cantidad de productos y algunas jornadas incluyen "maratón de ventas", en las que se difunden masivamente los productos de mayor oferta.





Santiago Aguirre, propietario de la librería Garabato, recomendó un libro para distraerse durante esta cuarentena este es ‘No contar todo’ de Emiliano Monje.

Asimismo, en diálogo con Enrique González Villa, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana del Libro, compartió la campaña que han desarrollado #AdoptaUnaLibrería para atender la emergencia que enfrentan actualmente las librerías y reconocer así su trabajo y el de todas las personas que hacen posible que los libros lleguen a manos de los lectores.

Para ayudar, aquí puede ingresar para y adoptar una librería.





Para finalizar, hablamos con la profesora Julie Andrea Benavides, quien nos habló sobre el proyecto educativo en medicina, en donde estudiantes de cuarto semestre conozcen sobre las temáticas en atención psicológica por COVID-19.

Esta se hace en alianza con las autoridades de la salud y esta semana empezó la aplicación de la cátedra .