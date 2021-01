Psicólogos denuncian falta de pago por parte de contratista del Estado

Varios psicólogos denunciaron en Sigue La W que hay “irregularidades” por parte de la Unión Temporal Víctimas del Conflicto, consorcio que ganó un contrato en el Ministerio de Salud, para asistir psicológica y mentalmente a las víctimas del conflicto en 14 departamentos. Las denuncias giran alrededor de pagos a destiempo por más de cuatro meses y el cobro de un porcentaje de su sueldo como parte de una comisión.

Carlos, profesional psicosocial, a quien Sigue La W cambió su nombre para salvaguardar su identidad, comentó que “estas irregularidades han venido presentándose desde octubre”, especificando que no reciben pagos desde ese mes.

Alejandra, promotora psicosocial, quien también pidió omitir su verdadero nombre, aseveró que “desde el principio los contratos llegaron sin firma, no tenemos el pago de diciembre y nos exigen trabajo de campo sin darnos las herramientas de bioseguridad”, lo cual los “expone en pandemia”.

Por otra parte, Lorena, profesional psicosocial, cuya identidad fue salvaguardada, confirmó que “el único pago que se ha hecho fue el mes de septiembre, el cual se hizo en noviembre”; es decir, dos meses después. No solo el pago fue a destiempo, sino que a Lorena y sus compañeros, quienes se encuentran en el departamento de Caldas, les cobraron un porcentaje de dicho pago. “Nos adeudan octubre, noviembre, diciembre y enero. Son muchas irregularidades”, como el hecho que les han prometido el pago en diferentes oportunidades, pero sigue sin llegar.

Los psicólogos denunciaron estas irregularidades ante las entidades de control, pero “no se ha recibido respuesta”. Así lo dijo José Sandoval, profesional psicosocial, añadiendo que “18 profesionales tomamos la decisión de renunciar porque es claro que Andrea del Pilar Aristizábal, la representante legal, viene atropellando a sus empleados y el Ministerio de Salud la deja, lavándose las manos diciendo que no es su competencia”.

En cuanto al aporte de su salario, Sandoval aseguró que “cuando me contactó esta Unión Temporal, no sabía que debía hacer un aporte voluntario u honorario, me enteré 15 días después de firmar y nunca aclararon cuánto es el porcentaje”.

El Programa de atención psicosocial y Salud Integral a Víctimas (Papsivi), ejecutado por la Unión Temporal Víctimas del Conflicto, es promovido por el Ministerio de Salud para apoyar psicosocialmente a las víctimas del conflicto armado en Colombia, en concordancia con la Ley de víctimas del conflicto armado y las medidas de reparación integral.