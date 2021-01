Trabajadora de servicios generales terminó endeudada por un servicio que nunca pidió

Una trabajadora de servicios generales que gana un salario mínimo y nunca se endeudó o pidió un crédito, terminó con una deuda por la que le negaron la posibilidad de invertir de su vivienda. Además, denuncia que suplantaron su identidad para pedir un servicio de televisión y telefonía.

Doris Pérez indicó que “un día me llamaron de Claro y me dijeron que tenía una deuda por un servicio de Claro Hogar y era de $200.000”.

Cuando pidió las pruebas le mandaron unos audios, “los escuché y no es mi voz ni la dirección, los únicos datos verdaderos era mi cédula y mi nombre. No sé quién es la persona, pero yo nunca perdí mi documento”.

Desde Claro respondieron que revisaron el caso y se harán los ajustes pertinentes quitando los reportes que tiene Doris Pérez por esta deuda.

Por otro lado, Esneydi otra víctima contó que en el caso de ella, “en el Transmilenio me sacaron la cédula, hice el denuncio, pero cuando me dieron el papel para que fuera a la Fiscalía no me dieron permiso del trabajo y nunca fui, por eso me han suplantado”.