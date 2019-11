Andrés Guzmán Ayala, junto a una de sus amigas, fueron víctimas de un atraco el pasado fin de semana. Incluso, Guzmán fue herido por los asaltantes. Los victimarios fueron detenidos en flagrancia, pero el desarrollo del caso es de no creer.

La W reproduce paso a paso cada una de las acciones realizadas por un ciudadano que fue atracado, pero que quiso que la justicia actuara:

3/1 Mi amiga que estaba conmigo es abogada y tuvo que decirle a los policías que a pesar de ser víctima ella actuaba como mi apoderada para no perder la flagrancia e iniciar el procedimiento judicial, los uniformados solo nos insistieron que si no nos robaron para qué proceso...

7/1 Nos tocó tomar un taxi y seguirlos, no me imagino el que no tenga para el taxi, seguro es una bobada, mucho peor quién no sepa de derecho, quién no se atreva adenunciar... En últimas son las 5:55am y aquí estamos...