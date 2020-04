¿Qué nos espera tras la pandemia? Escuche a Moisés Wasserman, desde El Encierro

“Un hombre sencillo, muy sencillo, y por tanto sabio”. Así define Alberto Casas a Moisés Wasserman, biólogo y académico colombiano, nuestro invitado del 2 de abril en El Encierro.

Moisés nació en Bogotá, pero su apellido –Wasserman- tiende a ponerlo fuera del país. Sus padres emigraron a Colombia antes de la Segunda Guerra Mundial, “ambos por separado, y se conocieron acá. Venían de la misma región, lo que hoy es Ucrania”.

Wasserman recordó una antigua columna que escribió sobre los abuelos. En su caso, cuenta que tuvo la fortuna de conocer a los cuatro. “La gente no piensa que a principios del siglo XX, la expectativa de vida era de treinta y pico de años, había muy poquitos abuelos. Se inventaron después, cuando logramos la longevidad que tenemos hoy”.

Sobre su abuelo materno, recuerda que fue un feminista en los años 30, “hasta el punto que mandó a mi madre sola por el río Magdalena a Bogotá a estudiar en la Universidad Nacional, y unos años después mandó a mi tía a estudiar en el Conservatorio Nacional, lo cual para esos años era un acto muy osado”.

Esta referencia al feminismo trajo a la conversación el nombre de Florence Thomas, cuya lucha ha sido referente y quien recientemente también nos acompañó en El Encierro.

“Yo soy admirador de Florence y creo que nos estimamos bastante”, dice Moisés.

La música de Joaquín Sabina acompañó la conversación. El cantautor y poeta español entró en el repertorio de Wasserman a través de se hijo. No solo le gusta su música, sino que le encanta su irreverencia, “él es irreverente con los que se creen irrreverentes, lo cual lo hace una una potencia en eso”.

‘Nube negra’, canción perteneciente al álbum Alivio de luto (2005), fue la escogida por Moisés. Cuenta que es un tema para el momento: “relata que no soplaba el viento en ninguna ciudad, y eso me parece una buena descripción para el momento, no sopla el viento por ninguna ciudad”.

Sobre la situación actual que afronta el mundo a raíz de la pandemia por el coronavirus, Wasserman reflexionó sobre qué provecho podría sacarle la humanidad a esta crisis.

“No es un castigo de la naturaleza ni un complot del cielo, es un proceso completamente natural. Cuando salgamos de esto, sabremos más de pandemias, cómo prevenirlas. También sabremos más de economía y de ciencias sociales (…). De esto sacaremos muchas lecciones”, resume.

Si bien el coronavirus ha acabado con miles de vidas desde que se esparció por el mundo, sumado a la crisis económica que ha producido, es innegable que estos no son los únicos problemas.

"Pienso que lo epidemiólogos dan una parte del panorama, pero pienso que los científicos sociales tienen que dar la otra parte. Estamos en una situación muy angustiosa para mucha gente, a tal punto que ya hay muchos que reclaman y dicen que prefieren morirse de COVID que de hambre. Ojalá que de ninguna de las dos, pero lo que está señalando es que el problema es más amplio que el problema médico", asegura Wasserman.

