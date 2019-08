Que nos recuerden como la generación que derrotó la pobreza y construyó la paz: Duque

Durante la celebración del Bicentenario de la Independencia, el presidente Iván Duque destacó que su Gobierno trabajará “sin descanso” para combatir la criminalidad, el narcotráfico y la corrupción.

Además señaló que Colombia será reconocido como el país de la equidad, el emprendimiento y la legalidad.

“Que la historia nos recuerde como la generación que derrotó la pobreza, la generación que construyó paz con legalidad y como la generación que promovió la creatividad y la iniciativa individual”, dijo el mandatario desde el Puente de Boyacá.

Duque también aprovechó su discurso para enviarle un mensaje a los venezolanos que acompañaron la gesta libertadora.

“Hoy les reiteramos que estamos con ellos para que se liberen de la dictadura y puedan recuperar el sueño de una plena libertad y democracia”, dijo.

El jefe de Estado resaltó que el bicentenario debe ser una oportunidad para unirse y superar la división.

“Si una lección nos dejan la generación trágica, como la llamó García Márquez, de Antonio Nariño y del 20 de Julio, de los héroes Libertadores y de los primeros dirigentes de la República es la necesidad de unirnos, de concentrarnos en lo que nos une como colombianos", dijo.

#Bicentenario Nosotros como país no cedemos ante la corrupción y por eso tenemos que vencerla en este año del bicentenario : @IvanDuque , presidente de Colombia recuerda a Pedro Pascasio Martínez >> https://t.co/t4GDimqlYG pic.twitter.com/jZO3pNSVdQ

#Bicentenario El éxito de la campaña libertadora no hubiera sido la misma si Bolívar no le restituyera los honores a Santander. Si los líderes, los generales, no superaran los egos : @IvanDuque , presidente de Colombia>>https://t.co/t4GDimqlYG pic.twitter.com/gyKLQGw4DR