¿Qué papel debe jugar la educación superior en medio de la coyuntura del coronavirus?

En el Foro W Radio “Más allá del COVID-19: el papel de la educación superior” se hizo un recorrido por la situación actual de las universidades del país y los retos que deben enfrentar para que su servicio no se vea afectado.

Lea en La W: La educación en tecnología es la mejor herramienta para lograr igualdad: Mateo Salvatto

Alberto Roa, rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar, sostuvo que la deserción en el país ya era una realidad, pero, debido al coronavirus, esta podría generar una disminución de hasta el 30% de los ingresos de las universidades privadas. “Debemos trabajar por la sostenibilidad de las instituciones, contraer el gasto y buscar alternativas para evitar al máximo que la deserción se suba a niveles trágicos”.

“Las universidades en el mundo no estamos seguros si el próximo semestre será remoto o un hibrido con la presencialidad. Además, debemos pensar en protocolos que generarán muchas complicaciones en la operación de las instituciones”, agregó Roa.

Jamil Sami, experto en educación del PID, dijo que este es un hecho sin precedentes, pero aún así es posible estudiar casos de situaciones similares que puedan ayudar a establecer una hoja de ruta para las instituciones.

Le puede interesar: La educación virtual es un reto: Pablo Navas Sanz de Santamaría

En la epidemia del SARS en los años 2002 y 2003 tuvieron que cerrar las universidades en China, Taiwán y Hong Kong. Sami explica que “Singapur aprendió de estos casos y allí las universidades obligan a sus maestros a tener capacitación para educación en línea. Las universidades en Colombia y el resto del mundo no piensan en los riesgos y no saben cómo actuar si no es de manera presencial”.

Sin embargo, destacó que tantas instituciones hayan logrado hacer una transición a la educación digital en cuestión de días. “Ahora se encuentran grandes desafíos para los próximos meses porque el virus no va a desaparecer. No es cuestión de un semestre de tradición, puede ser un año entero”.

Finalmente, el experto dijo que la manera de enseñar de manera remota no se trata solamente de grabar la clase que se iba a dar en el aula. “Debe ser una buena educación virtual en la que se le da la oportunidad a los estudiantes de tener un papel interactivo”.