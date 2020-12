Rechazamos las filtraciones: JEP responde a familiares de los diputados del Valle

Luego de que los familiares de los once diputados del Valle asesinados por las Farc en 2007 denunciaron la filtración de dos videos en los que los asambleístas aparecen jugando, así como bañándose, y además criticaron que la JEP publicó apartes del testimonio de Héctor Villarraga "El Grillo" conocido como "el carcelero" de los diputados, la magistrada a cargo de la investigación les respondió a través de una carta.

En el documento, Julieta Lemaitre señaló que en ningún momento la Jurisdicción filtró las dos grabaciones y lamentó que alguna otra de las partes involucradas en el proceso lo hiciera.

"Al haberse filtrado, pierden este fin de restablecimiento, pues para quienes hicieron la filtración, estuvo ausente esta consideración primordial de las víctimas y sus familias. Lo ocurrido acentúa el daño a la intimidad que ha devenido desde el primer momento en que ocurrió el plagio de los diputados", se lee en el documento.

Adicionalmente, expresó que antes del 15 de diciembre espera entregarles una copia de esas grabaciones a cada uno de los familiares.

Sobre los cuestionamientos que recibieron por emitir un boletín de prensa con algunos apartes de la declaración de Héctor Villarraga "El Grillo", reconocido como el "carcelero" de los once diputados, la magistrada recordó que el principio de publicidad con el país es un deber de la Jurisdicción.

"El deber de comunicar a la sociedad lo sucedido en la diligencia judicial responde al principio de publicidad que el Tribunal de Paz ha insistido debe regir en la justicia transicional", señala el texto.

Además, se mostró extrañada ante esas críticas, porque incluso los familiares habían pedido que la audiencia fuera pública y desde su despacho respondieron que eso no era posible hasta que no se garantizara la reserva de información sensible.